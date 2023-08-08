Новости Латвии. Госпредприятие по производству оружия и боеприпасов появится в Латвии. О планах местному информагентству рассказал министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Риге уже даже продумали пути сбыта продукции. Часть вооружения, конечно, осядет в республике и будет направлено на нужды своей 13-тысячной армии. Оставшееся пойдет на экспорт странам НАТО. Правда, где Латвия будет брать средства на строительство такого масштаба, министр обороны не уточнил. В условиях кризиса темпы производства в стране упали. Местные эксперты объясняют это падением спроса к собственной продукции.