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Госпредприятие по производству оружия и боеприпасов появится в Латвии

08 августа 2023 19:44
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Новости Латвии. Госпредприятие по производству оружия и боеприпасов появится в Латвии. О планах местному информагентству рассказал министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпредприятие по производству оружия и боеприпасов появится в Латвии-1

Риге уже даже продумали пути сбыта продукции. Часть вооружения, конечно, осядет в республике и будет направлено на нужды своей 13-тысячной армии. Оставшееся пойдет на экспорт странам НАТО. Правда, где Латвия будет брать средства на строительство такого масштаба, министр обороны не уточнил. В условиях кризиса темпы производства в стране упали. Местные эксперты объясняют это падением спроса к собственной продукции.

# Оружие и боеприпасы # Новости Латвии # Фотофакт

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