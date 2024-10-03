Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что предлагаемый Украиной «план победы» предусматривает действия третьих стран и не ограничивается только украинскими возможностями. Об этом пишет РИА Новости
Он отметил, что детали «плана» не будут раскрываться, предоставив Украине самой рассказывать о своих начинаниях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram сообщил, что «план победы» был полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит «мощный пакет мер по принуждению РФ к дипломатическому завершению войны».
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на слова Зеленского, подчеркнув, что Москва понимает природу киевского режима, продолжаем специальную военную операцию и добьемся всех своих целей.