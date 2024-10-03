Госдеп США: План победы Зеленского предполагает участие третьих стран

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что предлагаемый Украиной «план победы» предусматривает действия третьих стран и не ограничивается только украинскими возможностями. Об этом пишет РИА Новости

Он отметил, что детали «плана» не будут раскрываться, предоставив Украине самой рассказывать о своих начинаниях.