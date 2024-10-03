«Зенит» с разгромным счетом обыграл «Акрон» в Кубке России

В матче пятого тура группы D Кубка России петербургский «Зенит» обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:1. Об этом пишет РИА Новости.

В составе «Зенита» голами отличились Александр Ерохин, Артур (дважды), Александр Соболев и Андрей Мостовой.

В составе «Акрона» гол на свой счет записал Владимир Москвичев. Травму получил Максим Глушенков, оставивший «Зенит» в меньшинстве, но команды сравняли счет после штрафного Вячеслава Бардыбахина.

Соболев забивает свой первый гол за «Зенит». Зенит вышел в плей-офф с 13 очками, «Акрон» идет вторым с 8 очками. В ближайшем матче «Зенит» сыграет с «Факелом», а «Акрон» встретится с «Рубином».