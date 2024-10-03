Совбез ООН провёл экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе встречи политики призвали предотвратить распространение ливано-израильского конфликта на весь регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное внимание было приковано к генсеку Организации, которого Израиль накануне объявил персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Власти остались недовольны тем, что Гуттериш не осудил атаку Ирана по еврейскому государству. 1 октября Иран выпустил по территории страны порядка 180 баллистических ракет. Уже на заседании Совбеза генсек ООН выступил против ракетного удара Ирана, однако это не изменило решения израильских властей, касательно его статуса.

В целом экстренное заседание Совбеза стало демонстрацией мирных и дипломатических усилий организации. Государства-члены призвали к прекращению огня, напомнили о количестве жертв, которое постоянно обновляется, и числе перемещенных жителей в результате атак. Впрочем, никакого итогового документа участники заседания на обсуждение не вынесли.