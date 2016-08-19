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Голландия готовится к референдуму о членстве в Европейском союзе

19 августа 2016 11:51
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Новости Нидерландов. Все на выход. В Нидерландах начали готовиться к референдуму о членстве в ЕС. Одна из главных политических сил страны инициировала плебисцит, который хотят провести в следующем году. Парламент королевства пока не дал добро на  подобное голосование, однако, партия свободы намерена идти до конца и немалая часть населения готовы поддержать то, что европейцы назвали «нексит».

Основная причина недовольства, как и в случае с Великобританией – экономические тиски Евросоюза. Независимая Голландия гораздо больше приобретет, нежели потеряет в свободном плавании – таково мнение политиков. Впрочем, у этого проекта в стране тюльпанов много и противников. Поэтому загорится ли табличка «Exit» для оранжевого государства пока можно лишь догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европейский союз

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