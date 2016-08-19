Голландия готовится к референдуму о членстве в Европейском союзе

Новости Нидерландов. Все на выход. В Нидерландах начали готовиться к референдуму о членстве в ЕС. Одна из главных политических сил страны инициировала плебисцит, который хотят провести в следующем году. Парламент королевства пока не дал добро на подобное голосование, однако, партия свободы намерена идти до конца и немалая часть населения готовы поддержать то, что европейцы назвали «нексит».

Основная причина недовольства, как и в случае с Великобританией – экономические тиски Евросоюза. Независимая Голландия гораздо больше приобретет, нежели потеряет в свободном плавании – таково мнение политиков. Впрочем, у этого проекта в стране тюльпанов много и противников. Поэтому загорится ли табличка «Exit» для оранжевого государства пока можно лишь догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.