Новости Турции. Годовая инфляция в Турции приближается к 60 %. Данные опубликовал национальный институт статистики. Показатель стал самым высоким за последние восемь месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты уже назвали основные причины случившегося. Среди них – повышение налогов, ослабление курса национальной валюты и рост цен на продовольствие.

Отметим, продукты питания в Турции в среднем подорожали на 73 %. Еще стремительнее возросла стоимость медицинских услуг. Рост цен в стране значительно обгоняет прогнозы аналитиков, жители ждут от властей решительных действий.