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Годовая инфляция в Турции приближается к 60%

05 сентября 2023 09:14
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Новости Турции. Годовая инфляция в Турции приближается к 60 %. Данные опубликовал национальный институт статистики. Показатель стал самым высоким за последние восемь месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годовая инфляция в Турции приближается к 60%-1

Эксперты уже назвали основные причины случившегося. Среди них – повышение налогов, ослабление курса национальной валюты и рост цен на продовольствие.

Отметим, продукты питания в Турции в среднем подорожали на 73 %. Еще стремительнее возросла стоимость медицинских услуг. Рост цен в стране значительно обгоняет прогнозы аналитиков, жители ждут от властей решительных действий.

# Экономический кризис # Новости Турции # Фотофакт

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