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Глава МИД Германии признала поставку Украине устаревшей или почти нерабочей техники

26 сентября 2023 08:55
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своем интервью CNN призналась, что Киев получает от Берлина устаревшую или практически нерабочую технику. Об этом пишет РИА Новости.

Она объяснила, что некоторые виды вооружений могут не работать из-за нехватки соответствующих снарядов. Бербок коснулась и возможной поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus, заметив, что для этого требуются время и дополнительная координация. Также она высказала опасения по поводу возможного применения этих ракет для нанесения ударов по российской территории.

# Международная политика # Анналена Бербок

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