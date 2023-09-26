Глава МИД Германии признала поставку Украине устаревшей или почти нерабочей техники

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своем интервью CNN призналась, что Киев получает от Берлина устаревшую или практически нерабочую технику. Об этом пишет РИА Новости.

Она объяснила, что некоторые виды вооружений могут не работать из-за нехватки соответствующих снарядов. Бербок коснулась и возможной поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus, заметив, что для этого требуются время и дополнительная координация. Также она высказала опасения по поводу возможного применения этих ракет для нанесения ударов по российской территории.