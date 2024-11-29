Гигин: те, кто изменил Родине, они Рубикон перешли давно

Григорий Азаренок, СТВ:

На той неделе Комитет госбезопасности показал конкретные цитаты, факты, цифры, планы, которые изъяты из их самых-самых секретных документов, этих наших беглых и их хозяев. Вот этот контраст, это же уже все Рубикон. То есть вот здесь мир, единство, хлеб, добро, Лукашенко… А вот здесь война, интервенция, снаряды, огонь, свинец и кровь.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Те, кто изменил Родине, они Рубикон перешли давно. Те, кто стал предателями, кто стал под кровавые фашистские знамена прислужников гитлеровцев, наследников той польской шляхты, которую когда-то хотел извести белорусский народ. Не получилось у нее этих «шляхтикоу» ни в 18, ни в 19 веке. Не получилось у полицаев, не получится и у этих подонков. По поводу того, что кто-то куда-то придет, поставит кого надо к стенке из этих предателей – все сгорят в аду. Президент наш обо всем всех предупредил. Наш глава государства, наши силовики, наш народ обеспечивает мир и безопасность.

Мы обеспечиваем мирный труд наших граждан, а со всеми, кто пытается угрожать нам войной, поступят и поступают соответствующим образом. Поэтому пусть они «плявузгают» есть такое белорусское слово. Мы будем делать свое дело. И наш Комитет госбезопасности, и наше Министерство обороны, наши внутренние войска свое дело знают. Доказывали не раз. Докажут и на этот раз. Поэтому пусть свои угрозы оставят им у себя. Сейчас громят наши русские братья эту необандеровскую сволочь на фронтах. А с предателями и подонками будут поступать подобным же образом.

