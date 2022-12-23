Новости Германии. Германию накрыла эпидемия гриппа. По данным экспертов, только в Берлине количество больных резко увеличилось впервые за три года. Вспышку простудных заболеваний регистрируют как у детей, так и у взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом эпидемия гриппа сильно повлияла на работу некоторых служб. На больничный ушел каждый пятый пожарный и спасатель. Заболеваемость среди полицейских на уровне 20 %. Высокая заболеваемость и среди медицинского персонала. По этой причине одна из крупнейших клиник отменила все плановые операции до конца 2022 года. Еще больше ситуацию осложняет дефицит лекарств. Из-за цен на энергоносители и нехватки сырья их выпуск стал проблематичным.