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Германия заблокировала 14-й пакет антироссийских санкций

15 июня 2024 17:08
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Европейские политики все отчетливее начинают понимать, что экономические показатели с каждым годом лишь падают. Из-за этого немецкое правительство решило поменять свою антироссийскую риторику и заблокировало 14-й пакет санкций против Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия заблокировала 14-й пакет антироссийских санкций-1

Одной из основных причин стал запрет импорта природного газа в ЕС, который необходим Германии. Из-за высоких цен на западные энергоресурсы и рецессии Берлин пытается предотвратить масштабный экономический кризис. Но такое решение уже не спасет действующий кабмин. По данным социальных опросов, менее трети местных жителей поддерживают действия трех правящих партий. Эти показатели подтвердили и недавние выборы в Европарламент. По их результатам, социал-демократы Шольца смогли занять только третье место.

# Международная политика # Новости Германии

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