Германия в 2024-м собирается потратить 2% от ВВП на оборону – Олаф Шольц

Германия увеличит траты на военные расходы, чтобы сделать армию страны пригодной для ведения боевых действий. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не забыл он и про НАТО, пообещав, что Германия и дальше будет поддерживать Альянс и делать все для укрепления его мощи. На это также предусмотрено финансирование.