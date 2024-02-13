Германия в 2024-м собирается потратить 2% от ВВП на оборону – Олаф Шольц
Германия увеличит траты на военные расходы, чтобы сделать армию страны пригодной для ведения боевых действий. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не забыл он и про НАТО, пообещав, что Германия и дальше будет поддерживать Альянс и делать все для укрепления его мощи. На это также предусмотрено финансирование.
Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии:
Германия в этом году потратит два процента от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время. Сейчас ФРГ располагает средствами из специального фонда на оборону объемом 100 миллиардов евро, который уже освоен на 80 %. Наши вооруженные силы уже сейчас готовы исполнять заказы на десятки лет вперед, что позволит Германии вносить большой вклад в европейскую оборону.
Таким образом, Германия будет тратить на оборону больше, чем другие европейские страны. При этом канцлер призвал всех участников НАТО также увеличить расходы на эту сферу. Вот только далеко не все члены Альянса смогут это сделать. По данным немецкого института экономических исследований, только два европейских государства, входящих в блок могут потратить 2 % ВВП на оборону без ущерба для других сфер. Эксперты выяснили, что в прошлом году такие траты смогли себе позволить лишь Эстония и Литва.