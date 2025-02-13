Германия отказалась выполнять требование США об увеличении военных расходов до 5% ВВП

Как считают в Берлине, чтобы достичь такой цели, потребуется минимум 120 миллиардов евро в год. Это почти на 70 миллиардов больше, чем тратится сейчас. Непомерной нагрузки не выдержит бюджет, который и так не пополняется из-за кризисного падения немецкой экономики. При этом, как отметил глава военного ведомства Германии, США давят на своих союзников, не учитывая их проблем и интересов. Хотя сам Вашингтон тратит на военные расходы лишь немногим более трех процентов ВВП.