Прямой эфир

Германия отказалась выполнять требование США об увеличении военных расходов до 5% ВВП

13 февраля 2025 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Германия отказалась выполнять требование США об увеличении военных расходов до 5 % ВВП. Об этом заявил министр обороны ФРГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия отказалась выполнять требование США об увеличении военных расходов до 5% ВВП-2

Как считают в Берлине, чтобы достичь такой цели, потребуется минимум 120 миллиардов евро в год. Это почти на 70 миллиардов больше, чем тратится сейчас. Непомерной нагрузки не выдержит бюджет, который и так не пополняется из-за кризисного падения немецкой экономики. При этом, как отметил глава военного ведомства Германии, США давят на своих союзников, не учитывая их проблем и интересов. Хотя сам Вашингтон тратит на военные расходы лишь немногим более трех процентов ВВП.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Германия столкнулась с худшей загрязнённостью воздуха за последние годы
13 февраля 2025 07:49

Германия столкнулась с худшей загрязнённостью воздуха за последние годы

В Австрии провалились переговоры о формировании нового кабмина
13 февраля 2025 07:45

В Австрии провалились переговоры о формировании нового кабмина

В США стремительно дорожают яйца из-за вспышки птичьего гриппа
13 февраля 2025 07:42

В США стремительно дорожают яйца из-за вспышки птичьего гриппа