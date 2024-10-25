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Германия и Британия подписали договор о военном сотрудничестве

25 октября 2024 07:39
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Германия и Британия подписали договор о военном сотрудничестве. По заявлению английских СМИ, он стал самым масштабным за всю современную историю двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия и Британия подписали договор о военном сотрудничестве-2

Договор затрагивает практически все направления военного взаимодействия: от организации совместной обороны до разработок современного оружия. Так, в рамках нового соглашения на одной из британских авиабаз будут размещены немецкие противолодочные самолеты для патрулирования Северной Атлантики. Стороны также договорились о проведении совместных учений, в том числе и у восточных границ НАТО. Но это далеко не все. И Берлин, и Лондон намерены общими силами нарастить выпуск вооружений. Приоритет отдан дальнобойному ударному оружию.

# Международная политика

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