Германия и Британия подписали договор о военном сотрудничестве. По заявлению английских СМИ, он стал самым масштабным за всю современную историю двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договор затрагивает практически все направления военного взаимодействия: от организации совместной обороны до разработок современного оружия. Так, в рамках нового соглашения на одной из британских авиабаз будут размещены немецкие противолодочные самолеты для патрулирования Северной Атлантики. Стороны также договорились о проведении совместных учений, в том числе и у восточных границ НАТО. Но это далеко не все. И Берлин, и Лондон намерены общими силами нарастить выпуск вооружений. Приоритет отдан дальнобойному ударному оружию.