Мирная риторика Евросоюзу в принципе не близка. Генсек НАТО объявил о начале работы по координации поставок оружия Украине. Штаб развернулся в Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мирная риторика Евросоюзу в принципе не близка. Генсек НАТО объявил о начале работы по координации поставок оружия Украине. Штаб развернулся в Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, на фоне скорой инаугурации Трампа ЕС и США стремятся ускорить поставки в Украину. Так, администрация Байдена направит Киеву очередной пакет военной помощи. Она составит миллиард 22 миллиона долларов. В начале 2025 года пройдет встреча контактной группы по Украине. Возглавит мероприятие министр обороны США. Под его руководством 57 стран обсудят дальнейшую поддержку киевского режима.