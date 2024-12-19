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Генсек НАТО объявил о начале работы по координации поставок оружия Украине

19 декабря 2024 06:55
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Мирная риторика Евросоюзу в принципе не близка. Генсек НАТО объявил о начале работы по координации поставок оружия Украине. Штаб развернулся в Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек НАТО объявил о начале работы по координации поставок оружия Украине-2

Отметим, на фоне скорой инаугурации Трампа ЕС и США стремятся ускорить поставки в Украину. Так, администрация Байдена направит Киеву очередной пакет военной помощи. Она составит миллиард 22 миллиона долларов. В начале 2025 года пройдет встреча контактной группы по Украине. Возглавит мероприятие министр обороны США. Под его руководством 57 стран обсудят дальнейшую поддержку киевского режима.

# Международная политика

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