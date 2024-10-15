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Генерал ВСУ призвал прекратить боевые действия в Украине

15 октября 2024 09:22
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Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко призывает граждан Украины заново пересмотреть обстановку на линии фронта и прекратить вооруженные действия. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что жители Украины слишком нереалистично оценили помощь Запада и не могут самостоятельно разрешить проблему.

Financial Times сообщает о закрытии Киевом переговорного процесса о сдаче части территории в обмен на членство в НАТО. Российский президент Владимир Путин отметил, что невозможно договариваться с людьми, которые атакуют гражданские объекты.

# Международная политика

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