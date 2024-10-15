Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко призывает граждан Украины заново пересмотреть обстановку на линии фронта и прекратить вооруженные действия. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что жители Украины слишком нереалистично оценили помощь Запада и не могут самостоятельно разрешить проблему.

Financial Times сообщает о закрытии Киевом переговорного процесса о сдаче части территории в обмен на членство в НАТО. Российский президент Владимир Путин отметил, что невозможно договариваться с людьми, которые атакуют гражданские объекты.