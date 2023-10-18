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Гендиректор ВОЗ: поставки медпомощи заблокированы на границе Газы с Египтом уже 4 дня

18 октября 2023 11:19
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Ситуация в секторе Газа становится неконтролируемой из-за задержки поставок медпомощи, заявил генеральной директор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор ВОЗ: поставки медпомощи заблокированы на границе Газы с Египтом уже 4 дня-1

По его словам, поставки ВОЗ заблокированы на границе Газы с Египтом вот уже четыре дня и каждая секунда ожидания приводит к человеческим потерям. Глава организации призвал все стороны конфликта прекратить насилие. Немедленно объявить прекращение огня на Ближнем Востоке призвал и генеральный секретарь ООН.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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