Гендиректор ВОЗ: поставки медпомощи заблокированы на границе Газы с Египтом уже 4 дня

По его словам, поставки ВОЗ заблокированы на границе Газы с Египтом вот уже четыре дня и каждая секунда ожидания приводит к человеческим потерям. Глава организации призвал все стороны конфликта прекратить насилие. Немедленно объявить прекращение огня на Ближнем Востоке призвал и генеральный секретарь ООН.