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Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию по событиям в бывшей Югославии

24 мая 2024 09:00
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Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию по «геноциду в Сребренице». В документе указано, что в 1995-м армия боснийских сербов заняла анклав и будто бы убила свыше 8 000 мусульман. Однако в тексте нет ни слова о жертвах среди сербов. Тогда как известно, что с момента захвата города мусульманскими боевиками там погибли более 3,5 тысячи мирных жителей, а десятки тысяч были подвергнуты пыткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию по событиям в бывшей Югославии-1

За принятие документа проголосовало 84 государства – представители так называемого коллективного Запада во главе с США, которые очень недовольны независимой политикой Белграда и требуют от сербских властей, помимо всего прочего, присоединения к антироссийским санкциям, поддержки Украины и признания суверенитета Республики Косово.

От голосования воздержалось 68 государств. 19, в том числе Россия, Беларусь и Китай, проголосовали против. Документ состоит из семи пунктов, первый из которых постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно. Глава Сербии Александр Вучич заявил, что под видом этой резолюции скрывается политическая декларация и назвал принятый проект наглядным «примером европейских ценностей».

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию по событиям в бывшей Югославии-4

Александр Вучич, президент Сербии:
Есть одна маленькая страна на Балканах, которая не боится громко заявить о себе и будет голосовать против этой резолюции, потому что в конце эта резолюция откроет ящик Пандоры. Обеспечит ли эта резолюция мир, спокойствие и стабильность в будущем? У меня есть большие сомнения по этому поводу.

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию по событиям в бывшей Югославии-7

В Москве тоже прокомментировали происходящее. В МИД России заявили, что проект нацелен на то, чтобы сломать сербов, которые не хотят присоединяться к санкциям против Москвы. Предложенный документ в ведомстве назвали ультиматумом Белграду. Стоит отметить, что инициаторами внесения резолюции на рассмотрение Генассамблеи ООН выступили Германия и Руанда – страны, ответственные за самые массовые преступления геноцида в XX веке.

# ООН

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