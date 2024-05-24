Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию по событиям в бывшей Югославии

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию по «геноциду в Сребренице». В документе указано, что в 1995-м армия боснийских сербов заняла анклав и будто бы убила свыше 8 000 мусульман. Однако в тексте нет ни слова о жертвах среди сербов. Тогда как известно, что с момента захвата города мусульманскими боевиками там погибли более 3,5 тысячи мирных жителей, а десятки тысяч были подвергнуты пыткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За принятие документа проголосовало 84 государства – представители так называемого коллективного Запада во главе с США, которые очень недовольны независимой политикой Белграда и требуют от сербских властей, помимо всего прочего, присоединения к антироссийским санкциям, поддержки Украины и признания суверенитета Республики Косово.

От голосования воздержалось 68 государств. 19, в том числе Россия, Беларусь и Китай, проголосовали против. Документ состоит из семи пунктов, первый из которых постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно. Глава Сербии Александр Вучич заявил, что под видом этой резолюции скрывается политическая декларация и назвал принятый проект наглядным «примером европейских ценностей».