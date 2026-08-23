Гауфф победила Бейлек и прошла в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати

Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в финал престижного турнира WTA-1000 в Цинциннати с призовым фондом соревнований более 7,4 млн долларов, пишет РИА Новости.

В полуфинальной схватке спортсменка, занимающая 4‑й номер посева, уверенно переиграла Сару Бейлек (Чехия). Итоговый счет встречи – 6:4, 6:1. Матч продлился 1 час 16 минут.

В решающем поединке теннисистка сразится с соотечественницей Джессикой Пегулой. Пегула (3‑й номер) ранее взяла верх над польской теннисисткой Игой Швентек (7‑й номер).

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