Прямой эфир

Гауфф победила Бейлек и прошла в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати

23 августа 2026 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Гауфф победила Бейлек и прошла в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати-0

Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в финал престижного турнира WTA-1000 в Цинциннати с призовым фондом соревнований более 7,4 млн долларов, пишет РИА Новости.

В полуфинальной схватке спортсменка, занимающая 4‑й номер посева, уверенно переиграла Сару Бейлек (Чехия). Итоговый счет встречи – 6:4, 6:1. Матч продлился 1 час 16 минут.

В решающем поединке теннисистка сразится с соотечественницей Джессикой Пегулой. Пегула (3‑й номер) ранее взяла верх над польской теннисисткой Игой Швентек (7‑й номер).

Футболисты «Белшины» в домашнем матче обыграли дзержинский «Арсенал»

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали третью победу на предсезонном турнире в Туле

Белоруски стали призерами ЧЕ по тяжелой атлетике

Фото: Pinterest

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Свыше 320 украинских БПЛА сбила ПВО над регионами России за ночь
23 августа 2026 10:06

Свыше 320 украинских БПЛА сбила ПВО над регионами России за ночь

ВС РФ ударили по резервуарам с ГСМ в порту «Южный» Одесской области
23 августа 2026 09:54

ВС РФ ударили по резервуарам с ГСМ в порту «Южный» Одесской области

152 человека эвакуировали вертолетами с турмаршрута вулкана на Камчатке
23 августа 2026 09:36

152 человека эвакуировали вертолетами с турмаршрута вулкана на Камчатке