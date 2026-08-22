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Футболисты «Белшины» в домашнем матче обыграли дзержинский «Арсенал»

22 августа 2026 18:38
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На футбольных аренах нашей страны продолжается программа 19-го тура чемпионата Беларуси. В первом поединке субботы бобруйская «Белшина» дома обыграла дзержинский «Арсенал», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды активно начали, обмениваясь атаками. Одна из них увенчалась успехом спустя полчаса игры – Арсений Ачаповский вывел хозяев вперед. Несмотря на усилия гостей исправить ситуацию и отыграться, на излете основного времени в их владениях побывал еще один мяч. На этот раз отличился вышедший на замену Александр Шведчиков. 2:0 – в пользу бобруйчан. 

А вот «Славия» и «Гомель» не выявили победителя в полесском дерби и разошлись безголевым миром.

# Футбол

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