Футболисты «Белшины» в домашнем матче обыграли дзержинский «Арсенал»

На футбольных аренах нашей страны продолжается программа 19-го тура чемпионата Беларуси. В первом поединке субботы бобруйская «Белшина» дома обыграла дзержинский «Арсенал», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды активно начали, обмениваясь атаками. Одна из них увенчалась успехом спустя полчаса игры – Арсений Ачаповский вывел хозяев вперед. Несмотря на усилия гостей исправить ситуацию и отыграться, на излете основного времени в их владениях побывал еще один мяч. На этот раз отличился вышедший на замену Александр Шведчиков. 2:0 – в пользу бобруйчан.

А вот «Славия» и «Гомель» не выявили победителя в полесском дерби и разошлись безголевым миром.