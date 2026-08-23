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ВС РФ ударили по резервуарам с ГСМ в порту «Южный» Одесской области

23 августа 2026 09:54
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ВС РФ ударили по резервуарам с ГСМ в порту «Южный» Одесской области-0

Вооруженные силы РФ провели атаку на склады ГСМ и объекты с грузами военного назначения на территории порта Южный в Одесской области, пишет РИА Новости.

В Минобороны России информировали, что при помощи БПЛА нанесено поражение пяти резервуарам, где находились горюче-смазочные материалы, и портовой инфраструктуре, применяемой для хранения военных грузов.

Сообщается, что ВС РФ наносят высокоточные удары исключительно по объектам ВПК.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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