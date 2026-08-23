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Свыше 320 украинских БПЛА сбила ПВО над регионами России за ночь

23 августа 2026 10:06
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Свыше 320 украинских БПЛА сбила ПВО над регионами России за ночь-0

Дежурными средствами ПВО России нейтрализованы в течение ночи на 23 августа 328 украинских БЛА над российскими регионами, пишет РИА Новости.

В оборонном ведомстве страны информировали, что перехваченные и уничтоженные украинские БПЛА были самолетного типа. Беспилотники ликвидированы в районе Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, акваториями Азовского и Черного морей.

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Фото: Pinterest

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