152 человека эвакуировали вертолетами с турмаршрута вулкана на Камчатке

Туристы, которые не имели возможности выехать с территории в районе вулкана Толбачик на Камчатке, успешно эвакуированы, пишет ТАСС.

22 августа вследствие непогоды в указнном районе произошло размытие дороги. Из-за глубоких промоин проезд транспорта стал невозможен.

В ходе авиационной спасательной операции из труднодоступного района вывезены 152 человека. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, эвакуированных туристов перевозят в Петропавловск‑Камчатский на автобусах.

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