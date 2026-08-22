Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали третью победу на предсезонном турнире в Туле

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали третью победу на международном предсезонном турнире в Туле. Подопечные Евгения Летова оказались сильнее «Академии Михайлова – Юниор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в поединке был открыт только под занавес первого периода – Егор Карабань вывел наш клуб вперед. Вторая 20-минутка проходила в плотной борьбе, команды показали быстрый атакующий хоккей, но и защита сработала эффективно. Никому так и не удалось изменить цифры на табло.

А вот заключительная треть получилась результативной. Наши парни еще трижды огорчили своих визави: дубль оформил Надар Фролов, еще один точный бросок в активе Владимира Карабаева.

На последней минуте соперники сумели уйти от крупного поражения и отличились дважды, однако итоговую викторию «динамовцы» не упустили – 4:2. Завтра бобруйчане сыграют с череповецким «Алмазом». Новый сезон Молодежной хоккейной лиги стартует для «Шинников» 7 сентября.