Белоруски стали призерами ЧЕ по тяжелой атлетике

Белоруски завоевали три награды в третий соревновательный день чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Крук, выступающая в категории до 57 килограммов, в рывке стартовала с неудачной попытки, но два следующих подхода оказались успешными. В лучшем соотечественница зафиксировала штангу весом 73 килограмма и замкнула тройку сильнейших в этом упражнении. В толчке результат Александры оказался пятым. А сумма двоеборья составила 155 килограммов, и это бронза континентального форума.

Медаль такого же достоинства, только малую, завоевала Милана Банчук в толчке. В двоеборье она остановилась в шаге от пьедестала. Всего в соревнованиях принимают участие 350 юных атлетов из 38 стран, Беларусь представляют 15 спортсменов.