ГА ООН потребовала от Израиля вывести войска из Палестины

Генеральная Ассамблея ООН одобрила проект резолюции, внесенный Палестиной, призывающий Израиль подчиниться решению Международного суда и в течение года освободить оккупированные палестинские территории. Об этом пишет ТАСС.

Резолюцию поддержали 124 страны, в том числе Россия, Китай и Франция. Однако 14 стран, в том числе Израиль, Венгрия и США, высказались против, а 43 страны воздержались от голосования. Это первое предложенное голосование Палестины после того, как в начале этого года она расширила свои права в ГА ООН. Важно заметить, что резолюции ГА ООН не имеют юридической силы, в отличие от решений Совета Безопасности.

Проект резолюции содержит требование о немедленном окончании незаконного присутствия Израиля на оккупированных палестинских территориях и выводе его войск. Резолюция осуждает Израиль за игнорирование своих обязанностей в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями.