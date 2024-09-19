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ГА ООН потребовала от Израиля вывести войска из Палестины

19 сентября 2024 08:02
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Генеральная Ассамблея ООН одобрила проект резолюции, внесенный Палестиной, призывающий Израиль подчиниться решению Международного суда и в течение года освободить оккупированные палестинские территории. Об этом пишет ТАСС.

Резолюцию поддержали 124 страны, в том числе Россия, Китай и Франция. Однако 14 стран, в том числе Израиль, Венгрия и США, высказались против, а 43 страны воздержались от голосования. Это первое предложенное голосование Палестины после того, как в начале этого года она расширила свои права в ГА ООН. Важно заметить, что резолюции ГА ООН не имеют юридической силы, в отличие от решений Совета Безопасности.

Проект резолюции содержит требование о немедленном окончании незаконного присутствия Израиля на оккупированных палестинских территориях и выводе его войск. Резолюция осуждает Израиль за игнорирование своих обязанностей в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями.

# Международная политика

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