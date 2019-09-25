Футбольный фанат просил денег на пиво, а собрал миллион долларов для детской больницы

Новости США. О том, как простая шутка болельщика превратилась в марафон добрых дел. Необычная история произошла в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщик студенческой команды по американскому футболу в штате Айова Карсон Кинг во время прямой трансляции поднял над головой баннер. «Нужно пополнить запасы пива», – гласила надпись. И аккаунт в приложении для денежных переводов.

За первый час ему пришло 400 долларов, спустя сутки – 3 тысячи. И тогда, по совету родителей, студент решил: все собранные деньги пойдут на счёт детской больницы. Спустя время об этой истории узнали пивные компании, которые удвоили сумму пожертвований. История пока не завершена – сбор средств продлится до конца сентября. Но уже понятно, что больнице достанется больше миллиона долларов.