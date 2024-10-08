FT: Киев уже обсуждает сдачу территорий России

По данным Financial Times, киевские власти ведут переговоры за закрытыми дверями о потенциальной возможности передачи украинской территории в состав России в обмен на членство в НАТО или другие гарантии безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Украинская сторона обеспокоена своей способностью восстановить границы до состояния 1991 года и ищет альтернативные решения для завершения конфликта. На переговорах предложено потенциальное решение, при котором Москва сохраняет контроль над частью украинской территории, официально не считая ее частью России, а остальная часть Украины может присоединиться к НАТО или получить сопоставимые гарантии безопасности.

Ранее в Киеве утверждали, что проведение переговоров с Москвой не представляется возможным до тех пор, пока российские вооруженные силы не были выведены с украинской территории в границах 1991 года. Однако президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность рассмотреть возможность мирного урегулирования, не настаивая на возвращении к этим границам.