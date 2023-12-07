ФСБ задержала белоруса по делу о взрывах на БАМ

ФСБ России задержала гражданина Беларуси, который, как утверждается, причастен к подрыву железнодорожных составов в Бурятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ФСБ России задержала гражданина Беларуси, который, как утверждается, причастен к подрыву железнодорожных составов в Бурятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным ведомства, мужчина проживает в Литве, а действовал «под контролем украинских спецслужб». Задержанный сообщил, что забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов. В ночь на 30 ноября в одном из тоннелей Байкало-Амурской магистрали произошел взрыв – загорелась одна из цистерн грузового состава. После этого поезда пустили в обход и на обходном пути взорвался еще один состав.