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ФРГ в 2025 году выделит на оборону более 75 млрд евро

12 сентября 2024 07:16
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Германия в 2025 году выделит на военные нужды более 75 миллиардов евро. Об этом рассказал министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФРГ в 2025 году выделит на оборону более 75 млрд евро-2

По его словам, свыше 53 миллиардов ведомство получит только из бюджета, а из специального фонда для бундесвера будет дополнительно выделено еще 22 миллиарда. Кроме того, министр отчитался, что в 2024 году впервые за более чем 30 лет ФРГ израсходует на оборону 2 % валового внутреннего продукта. В ближайшие год-два стоит задача превысить и этот уровень.

# Международная политика

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