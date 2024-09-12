ФРГ в 2025 году выделит на оборону более 75 млрд евро

Германия в 2025 году выделит на военные нужды более 75 миллиардов евро. Об этом рассказал министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, свыше 53 миллиардов ведомство получит только из бюджета, а из специального фонда для бундесвера будет дополнительно выделено еще 22 миллиарда. Кроме того, министр отчитался, что в 2024 году впервые за более чем 30 лет ФРГ израсходует на оборону 2 % валового внутреннего продукта. В ближайшие год-два стоит задача превысить и этот уровень.