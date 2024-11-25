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ФРГ может потерять около 200 тыс. рабочих мест

25 ноября 2024 16:55
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Германия – некогда флагман экономики ЕС – сегодня не выглядит столь успешной. Местные жители накануне Рождества вынуждены по-немногу затягивать пояса, ведь некоторые из них потеряли работу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне ускорения экономической рецессии производственный сектор продолжает откатываться на десятки лет назад, оставив рабочих в безысходном положении. Один из промышленных гигантов сократил более 5,5 тысячи сотрудников.

Но руководство компании и на этом не остановилось. Оставшимся тысячам сотрудников сократили количество рабочих часов и, соответственно, значительно урезали зарплату. Похожая ситуация назревает и в пресловутом автопроме. В связи с модернизацией производства и переносом многих заводов за рубеж ФРГ находится на пороге потери около 200 тысяч рабочих мест. Огонь в масло подливает и политическая нестабильность в Берлине. По заявлениям официальных лиц, из-за правительственного кризиса кабмин Шольца не в состоянии никак решить ситуацию. В то же время те же министры охотно одобряют очередные пакеты помощи киевскому режиму, совсем не считаясь с мнением собственных граждан.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис

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