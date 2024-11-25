ФРГ может потерять около 200 тыс. рабочих мест

Германия – некогда флагман экономики ЕС – сегодня не выглядит столь успешной. Местные жители накануне Рождества вынуждены по-немногу затягивать пояса, ведь некоторые из них потеряли работу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне ускорения экономической рецессии производственный сектор продолжает откатываться на десятки лет назад, оставив рабочих в безысходном положении. Один из промышленных гигантов сократил более 5,5 тысячи сотрудников.