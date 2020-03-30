Французские автозаводы станут выпускать аппараты ИВЛ

Новости Франции. Французские автопроизводители начнут делать аппараты искусственной вентиляции лёгких, которых не хватает в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это медицинское оборудование необходимо для реанимации больных с коронавирусом. Выпуск ИВЛ начнётся уже на этой неделе. Поскольку промышленное оборудование пока не готово, некоторые детали будут печататься на 3D принтерах. Еженедельно планируется выпускать 350 аппаратов.