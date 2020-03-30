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Французские автозаводы станут выпускать аппараты ИВЛ

30 марта 2020 15:12
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Новости Франции. Французские автопроизводители начнут делать аппараты искусственной вентиляции лёгких, которых не хватает в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Французские автозаводы станут выпускать аппараты ИВЛ-1

Это медицинское оборудование необходимо для реанимации больных с коронавирусом. Выпуск ИВЛ начнётся уже на этой неделе. Поскольку промышленное оборудование пока не готово, некоторые детали будут печататься на 3D принтерах. Еженедельно планируется выпускать 350 аппаратов.

Французские автозаводы станут выпускать аппараты ИВЛ-4

На данный момент изготовлением и сборкой ИВЛ во Франции занимается лишь одна компания. Завод, расположенный на юго-западе страны, пытается увеличить объемы производства до 500 единиц в месяц. 

# Коронавирус # Фотофакт

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