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Центральное событие марафона «Наши дети» прошло во Дворце Республики

27 декабря 2024 07:51
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Главная елка страны! Центральное событие благотворительного марафона «Наши дети» собрало ребят со всей страны. Юных гостей встречали во Дворце Республики, всего приглашение на праздник получили почти 2,5 тысячи маленьких белорусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральное событие марафона «Наши дети» прошло во Дворце Республики-2

Это отличники в учебе, спорте и творчестве, а также дети-сироты, ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Как неоднократно подчеркивал наш Президент: «Лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах». И этот благотворительный праздник – тому подтверждение. Каждый ребенок ждет настоящего чуда. А вот где создается это новогоднее волшебство? Это и узнают собравшиеся на праздничное представление юные зрители.

# Благотворительность

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