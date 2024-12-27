Прощать нельзя – Медведев об отказе норвежцев принять тонущих с Ursa Major

Он отметил, что после окончания гибридной войны Запада против России Европа будет наказана всеми возможными способами. Сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море в результате взрыва в машинном отделении. Из 16 членов команды, находившихся на борту, 14 были спасены, а двое пропали без вести. В спасательных работах принимали участие различные суда, в том числе испанский спасательный корабль Clara Campoamor и патрульное судно ВМС Испании. До происшествия судно Ursa Major вышло из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток.