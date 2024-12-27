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Прощать нельзя – Медведев об отказе норвежцев принять тонущих с Ursa Major

27 декабря 2024 08:12
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Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европа должна понести ответственность за отказ Норвегии, судна Oslo Carrier 3, спасти тонущих российских моряков с судна Ursa Major.

«Этого прощать нельзя!», – написал Медведев.

Прощать нельзя – Медведев об отказе норвежцев принять тонущих с Ursa Major-1

Фото: kremlin.ru

Он отметил, что после окончания гибридной войны Запада против России Европа будет наказана всеми возможными способами. Сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море в результате взрыва в машинном отделении. Из 16 членов команды, находившихся на борту, 14 были спасены, а двое пропали без вести. В спасательных работах принимали участие различные суда, в том числе испанский спасательный корабль Clara Campoamor и патрульное судно ВМС Испании. До происшествия судно Ursa Major вышло из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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