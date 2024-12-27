Экскурсии, мастер-классы, встречи со знаменитыми земляками – Мозырь принимает «Марафон единства»

Экскурсии и мастер-классы, встречи со знаменитыми земляками и любимыми артистами. Самый народный проект страны «Марафон единства» принимает Мозырь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В двухдневной программе марафона как традиционные проекты, так и новые инициативы. Например, благотворительная акция «Тепло наших сердец». Новогоднее настроение для воспитанников Мозырского детского дома будут создавать популярные белорусские блогеры и артисты.

Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома: Это радостное событие, которое воплощает в себе и исторические моменты, и патриотизм, и то достояние, которое сегодня имеют наши предприятия, организации. И, конечно же, мы хотим рассказать как можно больше о нашей Мозырщине, о нашей любимой стране всем тем, кто посетит наш любимый Мозырь.

Гости и участники марафона смогут совершить променад сразу по нескольким выставкам. Например, увидеть книги в дар Президенту, через фото БЕЛТА оценить взлет белорусской экономики, ощутить гордость за достижения отечественной медицины.

Владимир Похожай, проректор по лечебной работе Гомельского государственного медицинского университета:

На данный момент в медицине в Беларуси, и в частности в Гомельской области, уделяется достойное внимание, идет на высоком уровне и финансирование. И за счет этого доступность обеспечена на всех уровнях оказания помощи.

Будет на марафоне и свой почтамт, где можно выбрать новогоднюю открытку, подписать ее и со специальным штемпелем «Марафон единства. Мозырь» бесплатно отправить по любому адресу.