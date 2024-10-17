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Финская Лапландия примет участие в крупнейших артиллерийских учениях НАТО

17 октября 2024 07:24
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Финская Лапландия станет одной из пяти территорий, которые примут крупнейшие артиллерийские учения НАТО, когда-либо проводившиеся в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финская Лапландия примет участие в крупнейших артиллерийских учениях НАТО-2

В них примут участие около 3,5 тысячи военнослужащих, при этом более тысячи из них будут представлять армии США, Великобритании, Швеции, Дании, Чехии и других участников блока. Одна из основных задач маневров – отработка координации сил Альянса в случае возможного вооруженного конфликта на Востоке. Ранее стало известно, что в Финляндии будут размещены штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе и штаб передовых сухопутных войск блока.

# НАТО

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