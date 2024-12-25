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Финляндия может мобилизовать 280 тысяч военных за неделю – Independent

25 декабря 2024 14:55
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Хельсинки, если потребуется, в течение недели смогут мобилизовать 280 000 солдат, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Independent.

Финляндия может мобилизовать 280 тысяч военных за неделю – Independent-1

Фото: Pinterest

По словам президента Финляндии Александра Стубба, в Вооруженных силах страны 280 000 военных. Они, по словам политика, могут быть мобилизованы и «вооружены до зубов». На это потребуется неделя, отметил Стубб.

По сведениям издания, власти Финляндии увеличивают вложения в оборону. Так, с 2022 года затраты Хельсинки в этом направлении возросли практически на 0,9% ВВП.

# Международная политика

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