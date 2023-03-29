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Фильм о древней игре асык сняли в Казахстане

29 марта 2023 15:15
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Новости Казахстана. Фильм о древней игре сняли в Казахстане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Называется она асык. Вообще, асык – это маленькая кость овцы, но сегодня приспособления создают из пластика. Их во время игры расставляют в определенном порядке, а после сбивают. Кто больше собьет, тот и победил.

Фильм о древней игре асык сняли в Казахстане-1

Таир Мусаев, музыкант:
Это часть нашей культуры, часть наших традиций. Не часть – неправильное слово – пожалуй, это даже основа. Основа, с чего все начинается. Даже когда мы, будучи детьми, ничего еще не понимаем.

Фильм о древней игре асык сняли в Казахстане-4

С 2015 года в Казахстане проводят чемпионаты по асыку, а пять лет назад игра вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня асык не только способ развить ловкость и меткость, но и просто активный отдых, как катание на велосипеде или игра в бадминтон.

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# Кино # Марина Кишкурно # Новости Казахстана # Фотофакт

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