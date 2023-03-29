Фильм о древней игре асык сняли в Казахстане

Новости Казахстана. Фильм о древней игре сняли в Казахстане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Называется она асык. Вообще, асык – это маленькая кость овцы, но сегодня приспособления создают из пластика. Их во время игры расставляют в определенном порядке, а после сбивают. Кто больше собьет, тот и победил.

Таир Мусаев, музыкант:

Это часть нашей культуры, часть наших традиций. Не часть – неправильное слово – пожалуй, это даже основа. Основа, с чего все начинается. Даже когда мы, будучи детьми, ничего еще не понимаем.