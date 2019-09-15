Фестиваль середины осени начался в Китае

Новости Китая. В Китае начался фестиваль середины осени, один из самых важнейших в народной культуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его отмечают вот уже около 3000 лет. Многие китайцы целыми семьями отправляются любоваться полной луной, которая символизирует воссоединение разрозненных частей целого. Не обходится без гуляний, пикников и танцев дракона и тигра.