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Фестиваль середины осени начался в Китае

15 сентября 2019 12:22
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Новости Китая. В Китае начался фестиваль середины осени, один из самых важнейших в народной культуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль середины осени начался в Китае-1

Его отмечают вот уже около 3000 лет. Многие китайцы целыми семьями отправляются любоваться полной луной, которая символизирует воссоединение разрозненных частей целого. Не обходится без гуляний, пикников и танцев дракона и тигра.

Фестиваль середины осени начался в Китае-4

Так китайцы отмечают завершение сбора урожая. В эти дни принято развешивать на деревья фонарики и зажигать свечи с благовониями.

# Фестиваль # Фотофакт

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