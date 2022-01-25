Прямой эфир

Фанаты шли буквально по головам. В Камеруне из-за давки на стадионе погибли 8 человек

25 января 2022 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Камеруна. Восемь человек погибли при давке на стадионе в Камеруне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходил футбольный матч Кубка африканских наций. Толпа фанатов местной команды очень хотела посмотреть игру.  

Фанаты шли буквально по головам. В Камеруне из-за давки на стадионе погибли 8 человек-1

Но из-за опасения, что могут не попасть на трибуны, пытались протиснуться через ворота. Дело в том, что в стране из-за ковид-ограничений сократили разрешенное количество болельщиков на стадионах. Страх не увидеть матч и привел к страшной трагедии. Люди в стремлении попасть на трибуны шли буквально по головам других.  

# Давка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отправил по почте магазины для автоматов и замёл следы. В России пресекли контрабанду вооружений
25 января 2022 12:47

Отправил по почте магазины для автоматов и замёл следы. В России пресекли контрабанду вооружений

В Украине снова протестуют предприниматели. На акцию в Киев приехали из разных областей страны
25 января 2022 12:45

В Украине снова протестуют предприниматели. На акцию в Киев приехали из разных областей страны

Генсек НАТО: мы перебрасываем дополнительные силы в Восточную Европу
25 января 2022 11:47

Генсек НАТО: мы перебрасываем дополнительные силы в Восточную Европу