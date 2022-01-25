Фанаты шли буквально по головам. В Камеруне из-за давки на стадионе погибли 8 человек

Новости Камеруна. Восемь человек погибли при давке на стадионе в Камеруне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходил футбольный матч Кубка африканских наций. Толпа фанатов местной команды очень хотела посмотреть игру.

Но из-за опасения, что могут не попасть на трибуны, пытались протиснуться через ворота. Дело в том, что в стране из-за ковид-ограничений сократили разрешенное количество болельщиков на стадионах. Страх не увидеть матч и привел к страшной трагедии. Люди в стремлении попасть на трибуны шли буквально по головам других.