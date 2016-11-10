Фабрика Шиндлера в Чехии объявлена памятником культуры

Новости Чехии. Всемирно известная фабрика Шиндлера объявлена памятником культуры. Постройки, где работали узники фашистских концлагерей, лежат в руинах. В основном сохранились лишь несущие стены.

С получением нового статуса комплекс может быть реконструирован за счет средств Министерства культуры Чехии.

Оскар Шиндлер известен своими благородными поступками в годы Второй мировой – он спас от смерти около 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.