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Фабрика Шиндлера в Чехии объявлена памятником культуры

10 ноября 2016 07:25
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Новости Чехии. Всемирно известная фабрика Шиндлера объявлена памятником культуры. Постройки, где работали узники фашистских концлагерей, лежат в руинах. В основном сохранились лишь несущие стены.

С получением нового статуса комплекс может быть реконструирован за счет средств Министерства культуры Чехии.

Оскар Шиндлер известен своими благородными поступками в годы Второй мировой – он спас от смерти около 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Вторая мировая война

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