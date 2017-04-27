Европарламент начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен

Новости Франции. Европарламент запустил процедуру лишения депутатской неприкосновенности кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. По официальной версии, это инициатива следователей Пятой республики в ответ на неявку политика в суд для дачи показаний.

Экс-главу движения «Национальный фронт», которая временно ушла с поста, обвиняют в выплате зарплат своим однопартийцам за счет средств фондов европейского политического объединения. Ле Пен, один из лидеров предвыборной гонки, называет преследование политически мотивированным, ствю.