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Европа переживает крупнейшую вспышку птичьего гриппа

18 октября 2022 12:10
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Европа переживает крупнейшую вспышку птичьего гриппа. Об этом говорится в отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. За год было зафиксировано более 2,5 тысячи случаев заражения домашних птиц, а уничтожено почти 50 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа переживает крупнейшую вспышку птичьего гриппа-1

Поражают и масштабы эпидемии. Болезнь зафиксирована в 37 странах Европы. По словам экспертов, если раньше вирус птичьего гриппа считался сезонным заболеванием, то теперь он распространяется круглый год. Тем не менее случаев передачи инфекции человеку пока не было. Болезнь вызвала и экономические осложнения. Поставки и импорт птичьего мяса и яиц резко сократились, в результате чего сильно выросла их стоимость.

# Заболевания # Фотофакт

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