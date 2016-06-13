Евро-2016: из-за буйства фанатов в Марселе введен запрет на продажу алкоголя вблизи фан-зон и стадионов

Новости Франции. Во французском Марселе введен запрет на продажу алкоголя поблизости от фан-зон и стадионов. В городе значительно усилены и полицейские патрули.

Из-за буйных болельщиков, приехавших на чемпионат Европы по футболу, город буквально погрузился в хаос. Только за выходные во время потасовок футбольных фанатов пострадали 35 человек. Многие из них госпитализированы с ножевыми ранениями. Ранее в Марселе был введен запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.