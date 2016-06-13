Прямой эфир

Евро-2016: из-за буйства фанатов в Марселе введен запрет на продажу алкоголя вблизи фан-зон и стадионов

13 июня 2016 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во французском Марселе введен запрет на продажу алкоголя поблизости от фан-зон и стадионов. В городе значительно усилены и полицейские патрули.

Из-за буйных болельщиков, приехавших на чемпионат Европы по футболу, город буквально погрузился в хаос. Только за выходные во время потасовок футбольных фанатов пострадали 35 человек. Многие из них госпитализированы с ножевыми ранениями. Ранее в Марселе был введен запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв в международном аэропорту Шанхая: пострадали 5 человек
12 июня 2016 13:41

Взрыв в международном аэропорту Шанхая: пострадали 5 человек

Перестрелка в одном из ночных клубов в штате Флорида: 25 человек пострадали
12 июня 2016 10:39

Перестрелка в одном из ночных клубов в штате Флорида: 25 человек пострадали

Польша ужесточает борьбу с терроризмом: сейм принял антитеррористический закон
11 июня 2016 13:09

Польша ужесточает борьбу с терроризмом: сейм принял антитеррористический закон