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К побережью Индии и Пакистана надвигается мощный штормовой циклон

13 июня 2023 09:23
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Мощный штормовой циклон приближается к побережью Индии и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал метеорологический департамент Индии.

К побережью Индии и Пакистана надвигается мощный штормовой циклон-1

Власти этих стран уже начали эвакуацию жителей прибрежных районов. Также рыбаков на северо-западе Индии просят приостановить промысел в Аравийском море. Напомним, ранее мощный штормовой циклон уже привел к задержке или отмене десятков рейсов в аэропорту Мумбаи.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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