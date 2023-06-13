К побережью Индии и Пакистана надвигается мощный штормовой циклон

Мощный штормовой циклон приближается к побережью Индии и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал метеорологический департамент Индии.

Власти этих стран уже начали эвакуацию жителей прибрежных районов. Также рыбаков на северо-западе Индии просят приостановить промысел в Аравийском море. Напомним, ранее мощный штормовой циклон уже привел к задержке или отмене десятков рейсов в аэропорту Мумбаи.