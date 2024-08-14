Прямой эфир

ЕС разоряет Францию, покупая американскую военную технику для Польши

14 августа 2024 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономический кризис внутри Евросоюза начинает настраивать государства друг против друга. Как заявляют французские политики, Брюссель разоряет Париж покупкой американской военной техники для Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС разоряет Францию, покупая американскую военную технику для Польши-1

По их словам, Франция является одним из самых больших участников формирования общеевропейского бюджета, в то время как Варшава больше всех в союзе запрашивает помощи из фондовых кошельков. Также рост недовольства вызван и спонсированием Украины. Постоянная отправка денег и вооружения ведет не только к продолжению конфликта, но и к увеличению кризиса Пятой республики.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
В Турция начнут снимать отпечатки пальцев при въезде в страну
14 августа 2024 07:51

В Турция начнут снимать отпечатки пальцев при въезде в страну

«Фенербахче» проиграл «ЛОСК Лилль», вылетев из Лиги чемпионов
14 августа 2024 07:27

«Фенербахче» проиграл «ЛОСК Лилль», вылетев из Лиги чемпионов

Иран обвинил Великобританию, Германию и Францию в поддержке терроризма
14 августа 2024 07:20

Иран обвинил Великобританию, Германию и Францию в поддержке терроризма