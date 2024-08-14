По их словам, Франция является одним из самых больших участников формирования общеевропейского бюджета, в то время как Варшава больше всех в союзе запрашивает помощи из фондовых кошельков. Также рост недовольства вызван и спонсированием Украины. Постоянная отправка денег и вооружения ведет не только к продолжению конфликта, но и к увеличению кризиса Пятой республики.