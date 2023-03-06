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В адрес Вучича зазвучали обвинения в госизмене из-за нерешения вопроса с Косово

06 марта 2023 08:25
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Новости Сербии. Сотни сербских националистов и православных христиан прошли маршем в Белграде в знак протеста против плана Запада, направленного на налаживание отношений между Сербией и ее бывшей провинцией Косово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В адрес Вучича зазвучали обвинения в госизмене из-за нерешения вопроса с Косово-1

Президент страны и косовский премьер-министр предварительно согласовали соглашение о нормализации отношений, правда, пока не подписали его. Но это вызвало гнев у многих. В адрес Вучича зазвучали обвинения в государственной измене и протестующие пригрозили провести более масштабные акции и даже организовать беспорядки. Косово, в котором этнические албанцы составляют большинство, провозгласило независимость в 2008 году. Но Сербия по-прежнему считает его своей территорией, из-за чего постоянно возникают конфликты.

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# Акции протеста # Александр Вучич # Фотофакт

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