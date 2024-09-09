Экс-премьер Италии предупредил, что ЕС может прекратить существование

ЕС утратил экономические преимущества из-за отказа от использования российских энергоносителей, снижения интереса США и соперничества с Китаем, сообщается в докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги для Европейской комиссии. Об этом пишет РИА Новости.

«Если Европа перестанет предоставлять основные ценности (процветание, равенство, свободу, мир, демократию в устойчивой среде) и гарантии населению, <…> она потеряет смысл своего существования», – указано в документе.

Европа лишилась важнейшего энергетического партнера и пропустила цифровую революцию, что ведет к падению продуктивности.