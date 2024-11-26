Ей было 100 лет. Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская

В Саратовской области в возрасте 100 лет скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram, выражая соболезнования родным и близким, пишет ТАСС.
В Саратовской области в возрасте 100 лет скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram, выражая соболезнования родным и близким, пишет ТАСС.
Фото: РИА Новости
Известная как «Бранденбургская мадонна», Лиманская была снята на фото военным корреспондентом ТАСС Евгением Халдеем у Бранденбургских ворот за одну неделю до Великой Победы, и стала символом несгибаемости советского народа.