Всё ради экологии. Общественный транспорт Новой Зеландии собираются полностью перевести на электробусы

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии хотят сократить общий объем выбросов парниковых газов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого правительство приняло новый государственный план.
Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии хотят сократить общий объем выбросов парниковых газов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого правительство приняло новый государственный план.
Теперь в стране намерены снизить выбросы в атмосферу за счет более широкого использования электромобилей и электробусов, инвестиций в мусоропереработку и полного отказа от угля для получения тепла и электроэнергии. Как заявил премьер-министр Новой Зеландии, такой план позволит решить проблему глобального изменения климата за несколько десятилетий. Так, уже к 2035 году в стране почти треть автотранспорта будет работать на электричестве. А общественный транспорт собираются полностью перевести на электробусы.
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