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Всё ради экологии. Общественный транспорт Новой Зеландии собираются полностью перевести на электробусы

16 мая 2022 08:37
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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии хотят сократить общий объем выбросов парниковых газов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого правительство приняло новый государственный план.

Всё ради экологии. Общественный транспорт Новой Зеландии собираются полностью перевести на электробусы-1

Теперь в стране намерены снизить выбросы в атмосферу за счет более широкого использования электромобилей и электробусов, инвестиций в мусоропереработку и полного отказа от угля для получения тепла и электроэнергии. Как заявил премьер-министр Новой Зеландии, такой план позволит решить проблему глобального изменения климата за несколько десятилетий. Так, уже к 2035 году в стране почти треть автотранспорта будет работать на электричестве. А общественный транспорт собираются полностью перевести на электробусы.

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# Экология # Фотофакт

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