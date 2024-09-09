Как рассказал в интервью журналу Economist Юрий, бойцы 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери украинских войск весьма значительны, в том числе из-за бегства солдат. Об этом пишет РИА Новости.

За три дня сто человек превратилось в ноль: кто-то сбежал, кого-то убили. Командование Украины бросает в бой малоопытных пехотинцев, которые полностью уничтожаются, пишет издание.

Танкист 68-й егерской бригады «Физик» отметил результативную работу русской авиации и артиллерии, которые разрушают все, что двигается и не имеет защиты.

Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ за прошедшие сутки: до 40 военных в зоне Северной группировки, до 550 в зоне Западной, до 130 в зоне Восточной, до 625 в зоне Южной, до 560 в зоне Центральной и до 50 в зоне Днепровской группировки.